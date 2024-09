Domenica 15 settembre alle ore 9.30 al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio è in programma “Autunno, la stagione delle semine”, un corso pratico di una giornata dedicato alla semina autunnale.

Per diverse specie officinali questa stagione è una sorta di primavera e diventa il periodo ottimale per piantare i semi o trapiantare le giovani piante che daranno vita ad un rigoglioso sviluppo nell’anno successivo. Durante la giornata i partecipanti scoprono quali specie sono particolarmente indicate per la semina o il trapianto in autunno e come preparare il terreno in modo ottimale, garantendo così un ambiente favorevole alla crescita delle piante.