Con il tramontare dell’estate riprendono gli eventi di running e walking sul territorio romagnolo organizzati da Ravenna Runners Club. Ad aprire una lunga serie di appuntamenti sarà ancora Ravenna Park Race che Domenica 15 settembre tornerà a correre da Casal Borsetti. Giunta alla sua sesta edizione, il trail in mezzo alla natura è diventato un appuntamento ormai irrinunciabile da chi solitamente predilige la strada allo sterrato perché consente di godere, senza dislivelli, di un percorso immerso tra le meraviglie naturali del Parco del Delta del Po, nell’area dei Lidi Nord ravennati. Da quest’anno una serata in più e nuovi ospiti renderanno speciale l’intero weekend.

Confermatissimi i due percorsi apprezzati nelle precedenti edizioni: Trail Running da 21 Km ed Eco Walking da 10 Km. Il trail si snoderà su un tracciato senza dislivelli e per lo più a livello del mare per runner abituati a questa distanza provenienti da tutta la penisola. Chi, invece, vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura ammirando lo scenario mozzafiato del Parco del Delta, della Pineta San Vitale e i tanti scorci incredibili del tracciato, potrà farlo grazie all’Eco Walking da 10 km, che potrà essere affrontato correndo o camminando con una proposta alla portata di tutti. Il percorso di Ravenna Park Race rappresenta il massimo per chi ama scenari naturali di una bellezza rara. Runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema come quello del Parco del Delta del Po che la natura ha saputo creare nel corso di centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci di un ricco sottobosco, e le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli, tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre. Insomma, un appuntamento con la natura, la sua magia e lo stupore che sanno regalare questi luoghi in un periodo particolare come quello di fine estate. Lo start verrà dato da Casal Borsetti, ma il trail toccherà tutti i tre lidi nord ravennati, compresi dunque Marina Romea e Porto Corsini, fino all’arrivo ancora a Casal Borsetti.

La sesta edizione della Ravenna Park Race porta con sé una grande novità. Un evento organizzato da Lidi Nord Eventi Aps e Comune di Ravenna, in collaborazione con Ravenna Runners Club darà il via ad un gustoso antipasto della manifestazione sportiva. Nella serata di Sabato 14 settembre in Piazza Marradi a Casal Borsetti si apriranno le danze di un appuntamento sportivo e al contempo culinario. A partire dalle 19 prenderà il via il Pasta Party. Ai fornelli ci sarà Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef Italia, che proporrà un buonissimo primo piatto fatto in casa, i Fusilloni al Ragù di Mare. A seguire si aprirà il sipario dello spettacolo “Olmo corro per vendetta” con Marco Olmo ultramaratoneta italiano e vincitore di numerosi ultra trail. Per concludere, la serata proseguirà con musica live e tanto divertimento.

A rendere possibile la sesta edizione di Ravenna Park Race sarà, oltre all’organizzazione di Ravenna Runners Club, un vero e proprio esercito di volontari che garantiranno il perfetto funzionamento di tutti i servizi necessari allo svolgimento. A fornire il personale necessario saranno la Polisportiva Stella Rossa di Casal Borsetti, la Pro Loco di Marina Romea, di Porto Corsini, di Casal Borsetti e di Punta Marina, Avis Ravenna, Advs Ravenna, Asd Podistica Alfonsine, TTRA e Linea Rosa. Doveroso un ringraziamento anche ai partner: Martini Alimentare, Consar, Innova. Mobility partner: Moreno, Moreno renting. Hospitality partner: Club del Sole. Ai fornitori ufficiali che sostengono Park Race: Ethic Sport, Frullà, GranFrutta Zani, Eurocompany, Sportlab. Media partner Radio Studio Delta e Publimedia. Infine, non può mancare il ringraziamento a Casal B Sport che ospiterà il villaggio e ai partner istituzionali come CSI, Lidi Nord Eventi Aps, Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, e il patrocinio del parco del Delta del Po.