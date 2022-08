Un altro incidente si è registrato questo giovedì a Ravenna, verso le ore 14.45, in zona Darsena, all’incrocio tra via Antico Squero e via Montecatini.

Il conducente di una Ford Focus ha tirato dritto in fondo a via Antico Squero sbattendo violentemente contro un muro.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con automedica e ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Ravenna in gravi condizioni, dove è morto poco dopo. Si tratta di un 52enne di Milano residente a Punta Marina.

La strada è stata bloccata al traffico per i rilievi di legge.