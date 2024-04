E’ in programma nel pomeriggio di domani, sabato 13 aprile a partire dalle 16, l’inaugurazione della nuova cucina di Campo Aperto, in via Sant’Orsola 31.

In apertura di cerimonia, la presidente di Auser Territoriale Ravenna, Mirella Rossi, presenterà il progetto “Campo Aperto”, di particolare importanza per tutto il territorio faentino.

A seguire, i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale faentina, e quindi la visita guidata alle coltivazioni sociali e solidali di fiori e piante orticole. In chiusura è previsto un buffet per tutti gli intervenuti.