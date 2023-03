La Società Sportiva Atletica Ravenna promuoverà nella giornata di lunedì prossimo, 6 marzo, alle ore 18:30, l’incontro informativo “L’alimentazione dell’atleta e dello sportivo in generale – pre/post allenamento e gara”.

L’incontro si terrà nella struttura di Amare Ravenna, “La casa della Solidarietà” in via Chiarissimo Falconieri n.36, proprio di fronte alla pista di atletica. Sarà condotto dalla Dott.ssa Elena Cavalazzi, specialista in Medicina dello Sport, che ha collaborato con diverse squadre nazionali e atleti di vertice mondiale, tra cui la schermitrice campionessa olimpica Elisa Di Francisca.

Sarà un importante momento di informazione e formazione e sarà dato ampio spazio alle domande di tutti i partecipanti.

All’incontro sono invitati gli atleti della società, le loro famiglie e la cittadinanza tutta.