Assicurazioni auto sempre più care. Ecco cosa caratterizzai mercato romagnolo

Le assicurazioni per le auto sono sempre più care. Come riferisce il Sole 24 Ore: “In base ai dati forniti dal Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, il prezzo medio dell’Rc auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali.”

I premi delle assicurazioni sono collegati al rischio, e in Romagna, gli eventi alluvionali hanno inciso sul prezzo, aumentando cosi le richieste di copertura per danni atmosferici.

Nicola Grandi, assicuratore che opera in tutto il territorio, spiega in dettaglio le ragioni di questi aumenti e cosa caratterizza il mercato romagnolo delle assicurazioni.