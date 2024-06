4 auto sono state avvolte dalle fiamme la notte scorsa a Lugo. Secondo le prime informazioni, le auto auto erano parcheggiate in piazzale Tiziano, un’area pubblica in zona residenziale.

Le fiamme inizialmente hanno avvolto solo un’auto, poi l’incendio si è propagato nei veicoli posteggiati a fianco.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e mettere la zona in sicurezza. Si sta indagando per le cause dell’incendio.