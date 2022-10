Inaugurata oggi 10 ottobre 2022, alla Basilica di San Vitale a Ravenna, alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Ghizzoni Arcivescovo dell’Arcidiocesi Ravenna-Cervia e di Don Lorenzo Rossini Responsabile dei servizi Culturali della Curia Arcivescovile, l’installazione del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna a cura della prof.ssa Elena Pagani e allievi, nell’ambito della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo.

L’installazione prevede la realizzazione di due mosaici, una copia dall’antico e un’opera contemporanea a dimostrazione del passaggio tra antico e contemporaneo che prende avvio dal legame della scuola con mosaici antichi presenti nei Monumenti ravennati. L’Arcivescovo Mons. Ghizzoni, interviene apprezzando l’impegno e la dedizione della scuola verso l’arte che rappresenta da secoli le figure ecclesiastiche che hanno dato i natali allo splendido Monumento.