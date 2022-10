Si trova subito a dover scalare una montagna la Pietro Pezzi, al debutto in un campionato nazionale, che nella gara giocata sabato scorso al PalaMattioli non riesce ad opporre troppa resistenza al quotato Gabbiano Mantova.

Tre frazioni quasi in fotocopia sanciscono la superiorità degli ospiti, con la squadra ravennate che regge l’urto solo nelle fasi iniziali dei set, ma poi si vede costretta a dare strada ai lombardi che al termine della gara verranno premiati soprattutto grazie ad un miglior rendimento in ricezione ed a muro.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e il giovane Tapparo a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero, questa la formazione iniziale che scende sul parquet; sono subito evidenti le intenzioni dei mantovani – favoriti dagli “addetti ai lavori” per la vittoria finale e non bastano gli ingressi delle forze fresche Camerani e Gardini per cambiare le sorti del match.

Nella 2° giornata la Pietro Pezzi andrà in cerca di riscatto sul difficile campo del San Martino in Rio, reduce dalla sconfitta incassata a Forlì, Forlì che riceverà la Pietro Pezzi alla 3° di campionato. I ravennati torneranno a giocare in casa sabato 29 ottobre contro Padova, inizio gara ore 17 al Pala Costa.

Pietro Pezzi Ravenna-Gabbiano Mantova 0-3 (18-25, 19-25, 21-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Taglioli 15, Cardia 3, Camerani 6, Tapparo 1, Gardini 4, Raggi 4, Giugni 5, Marchini L1, Foschini. Ciccorossi L2, Brunelli, Minniti e Anconelli n.e. Allenatore Velastri.

Serie B (girone C)– gli altri risultati

Montichiari-Sassuolo 3-0, Forlì-San Martino (Re) 3-1, San Marino-Viadana 3-1, Asola-Legnago 3-1, Pietro Pezzi-Mantova 0-3, Padova-Modena 2-3, Sommacampagna-Rubicone 3-1.

Classifica

Mantova, Montichiari, San Marino, Sommacampagna, Asola e Forlì 3; Modena 2; Padova 1; San Martino, Legnago, Rubicone, Viadana, Sassuolo e Pietro Pezzi 0.

Pietro Pezzi Ravenna