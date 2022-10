“Da un’analisi del voto nella nostra Provincia risulta che la Lista di Azione Italia Viva abbia incontrato il favore dei giovani soprattutto nella fascia dei 18-24 anni. A livello nazionale diversi istituti di ricerca ci pongono come il terzo partito più votato in questa fascia di età e secondo un sondaggio stilato tra gli studenti dell’Università Bocconi siamo posizionati al primo posto.

Senza spenderci troppo in confronti tra flussi elettorali, è evidente la necessità di rispondere alla fiducia dei giovani ponendo attenzione alle problematiche che ci presentano, dai temi dell’innovazione, del lavoro, dell’ambiente e dei diritti.

Nella campagna elettorale ci siamo rivolti direttamente a loro per coinvolgerli in un programma che poneva problemi e dava risposte sostenibili, è adesso ora di alzare l’asticella e chiedere ai giovani di mettersi al nostro fianco per confrontarsi su proposte e azioni concrete a partire dal nostro territorio. Una grande sfida che presuppone una grande alleanza ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti i giovani residenti in Provincia, agli studenti universitari fuori sede, ai giovani lavoratori, ai giovani sportivi del nostro territorio, per dare vita a un progetto “VOCE AI GIOVANI” in cui attraverso forum, meeting e dibattiti sia possibile immaginare e costruire un futuro che li veda protagonisti. E’ un percorso che dettaglieremo meglio nelle prossime settimane e aperto a chiunque voglia dare un contribuito a livello organizzativo o di competenze.”