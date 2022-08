Intitolato con guizzo giocoso Dante2021+1, il festival interamente dedicato al Poeta va in scena dal 14 al 17 settembre a Ravenna con incontri, spettacoli e concerti nel cuore della città dantesca, in quell’angolo del centro storico denominata Zona del Silenzio.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e diretto fin dagli esordi da Domenico De Martino, con il sostegno della direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, il festival raggiunge la sua XI edizione.

Il titolo scelto per quest’anno è «per quella pace / ch’i’ credo che per voi tutti s’aspetti » (Purgatorio III, vv. 74-75). Ci trasporta ai piedi della montagna del Purgatorio con gli occhi rivolti alla cima, ma soprattutto a quella pace che, oggi più che mai, è l’orizzonte e il desiderio di ognuno.

Programma

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

> Ore 17.00 – Antichi Chiostri Francescani

Apertura del festival

Giuseppe Ernesto Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Nicoletta Maraschio, Presidente onoraria dell’Accademia della Crusca

Domenico De Martino, Direttore di Dante2021+1

Alberto Manguel e Carlo Ossola presentano la mostra fotografica di Nicola Smerilli

Dante. Orizzonti dell’esilio / The Landscapes of Exile (in collaborazione con L. Olschki editore)

> Ore 21.00 – Antichi Chiostri Francescani

DANTEMPORANEO

“Noi dobbiamo andare da Dante, non il contrario – disse il prof”

Di e con Vittorio Pettinato

Con Isabella Fabbri sassofoni e voce

Con la collaborazione dell’Associazione musicale Angelo Mariani di Ravenna

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

> Ore 17.00 – Antichi Chiostri Francescani

«IL PRIMO DE LI MIEI AMICI»: GUIDO CAVALCANTI (E DANTE)

Roberto Rea Università Tor Vergata di Roma

Letture di Vincenzo De Angelis

> Ore 21.00 – Antichi Chiostri Francescani

DULCISSIMUM HYDROMELLUM

Una interpretazione del De vulgari eloquentia di Dante

di e con Virginio Gazzolo

“Postfazione” di Domenico De Martino Università di Pavia

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

> Ore 17.00 – Antichi Chiostri Francescani

«PER TUTTA EUROPA» (Purgatorio VIII, v. 123)

Dialogo tra Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia

Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna S.p.A. e dell’Associazione Bancaria Italiana

Coordina Agnese Pini, Direttrice di «QN Quotidiano Nazionale»

> Ore 21.00 – Basilica di San Francesco

Mimmo Paladino presenta: «il progetto del nuovo portale della chiesa»

Offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Confi ndustria Romagna

con Francesco Dillon (violoncello) e la regia visiva di Cesare Accetta

SABATO 17 SETTEMBRE

> Ore 17.30 – Antichi Chiostri Francescani

PIA DEI TOLOMEI. DIALOGO NELLA PALUDE

di Marguerite Yourcenar

con Patrizia Zappa Mulas

Progetto musicale di Stefano Napoli e Federico Capranica

> Ore 21.00 – Antichi Chiostri Francescani

Premio PAROLE E MUSICA 2022 a Irene Grandi

Introduzione di Gian Luigi Beccaria Accademia dei Lincei e Accademia della Crusca

Premio DANTE-RAVENNA a Giorgio Inglese Università di Roma La Sapienza

con Marcello Ciccuto Presidente della Società Dantesca Italiana e Carlo Galli Università di Bologna