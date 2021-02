Articolo Uno e Sinistra per Ravenna esprimono apprezzamento per gli investimenti annunciati in conferenza stampa dal Direttore Generale dell’AUSL Romagna Tiziano Carradori relativamente al progetto di ampliamento del Pronto Soccorso di Ravenna, della Terapia intensiva e del blocco operatorio.

Investimenti, questi, parte degli impegni assunti nei confronti della cittadinanza in sede di Consiglio Comunale avvenuti di fronte ad un pronunciamento unitario delle forze politiche che chiedevano risposta ad un rafforzamento delle nostre strutture sanitarie (ospedaliere e territoriali) messe a dura prova dall’emergenza Covid-19.

“La pandemia ci ha prospettato quanto sia urgente investire fortemente in un sistema centrato sulla salute, che operi in un’ottica di prevenzione e promozione del benessere delle persone, garantendo un’assistenza continua e globale, facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono, assicurando continuità tra territorio e ospedale” affermano Articolo Uno e Sinistra per Ravenna.

“Questi investimenti ,uniti all’indispensabile potenziamento del personale, vanno nel segno di uscire da una fase transitoria producendo uno sviluppo e consolidamento dell’ospedale di Ravenna, nella consapevolezza che la pandemia costringe a ripensare in parte il funzionamento e l’organizzazione delle nostre strutture sanitarie compreso il rinnovamento e potenziamento delle reti di assistenza socio-sanitaria territoriale, a partire dal completamento delle Case della Salute, investimenti e assunzioni di personale e con i medici di base più inseriti nel SSN” proseguono Articolo Uno e Sinistra per Ravenna.

“Avere a cuore la salute dei cittadini come priorità dello sviluppo e del benessere di una comunità vuol dire chiudere definitivamente con i tagli finanziari e attuare politiche pubbliche di forte investimento sulla sanità pubblica affinché, per davvero, la salute sia un diritto a carattere universale. Articolo Uno e Sinistra per Ravenna nell’assicurare il proprio impegno e collaborazione per assicurare ad ognuna e ad ognuno il diritto alla salute, quale diritto fondamentale in capo alle persone, esprime profondo apprezzamento e ringraziamento a tutto il personale sanitario” concludono Articolo Uno e Sinistra per Ravenna.