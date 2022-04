Arriva il Passaporto dell’Ospitalità del Parco della Vena del Gesso | VIDEO

Arriva il passaporto della Vena del Gesso, una nuova iniziativa dell’Ente Parco per far fidelizzare i turisti del Parco della Vena del Gesso e contemporaneamente sostenere le attività economiche che operano all’interno dei confini del parco. In sostanza si tratta di un percorso a tappe rivolto a qualsiasi tipologia di turismo: dagli escursionisti agli appassionati di enogastronomia, senza dimenticare famiglie con bambini. I possessori del passaporto riceveranno un timbro ogni volta che si recheranno in visita ad una struttura all’interno del parco. Dopo 8 timbri si avrà diritto ad un premio composto dai prodotti locali delle colline e dell’Appennino faentino.