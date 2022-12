Ancora un intervento di enorme prestigio, in ambito socio-sanitario, ha visto protagonista il consorzio ravennate Ar.Co. Lavori. E ancora una volta in Veneto, dopo la recente inaugurazione delle Sale Operatorie Ibride al Policlinico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, datata 22 novembre.

Anche in questo caso, a tagliare il nastro è stato il Governatore della Regione, Luca Zaia. L’intervento portato a termine, dopo due anni di lavori, è la Cittadella della Salute di Treviso: una struttura all’avanguardia, certificata LEED ((Leadership in Energy and Environmental Design)

Un edificio di di sei piani per complessivi 60 mila metri quadrati, che ospiterà il settore operatorio centralizzato, con 438 posti letto ad alta tecnologia e alta intensità di cura. 96 posti letto sono destinati alla terapia Intensiva e semi-intensiva, compresi 28 per terapia intensiva neonatale e 2 per terapia intensiva pediatrica. L’edificio comprende anche 26 sale operatorie ISO5 (con ambiante a contaminazione controllata) e l’area Materno-Infantile con 10 sale parto (di cui 2 per il parto in acqua e 2 sale operatorie dedicate), degenze di ostetricia e ginecologia e nido.

Curiosità: per la realizzazione degli impianti elettrici sono stati posati più di 1500 km di cavi (elettrici e dati); e sono stati installati oltre 8.000 corpi illuminanti a Led (5.000 kWh giornalieri, l’equivalente dell’energia richiesta da una abitazione per un intero anno).

Complessivamente, i lavori della Cittadella della Salute sono costati 271 milioni di euro; l’intervento di Arco Lavori ne comporta circa 50.

“Con questa nuova struttura – sottolinea il presidente, Franco Casadei Baldelli – Ar.Co. Lavori si conferma ormai come una delle realtà italiane più attive nel campo delle costruzioni di edifici pubblici, con particolare attenzione per quelli di carattere sanitario. Ne siamo davvero orgogliosi”.