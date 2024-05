Appuntamento per gli amanti dello sport a Cervia nel fine settimana

Appuntamento per tutti gli sportivi a Cervia, il 25 e 26 maggio, dove, sotto la Torre San Michele, andrà in scena “C’è Sport e Benessere”. L’area prospiciente al porto canale ospiterà l’opportunità di sperimentare tanti sporti diversi, workshop gratuiti e laboratori per i più piccoli. Non mancherà un’area dedicata all’esposizoine delle novità del settore sportivo e del benessere.

Durante i due giorni, sarà possibile sperimentare una vasta gamma di attività sportive, tra cui slackline, hydrofoil, danza, skate, pumptrack e mountain bike.