Aperti da oggi, dalle ore 15 alle 23, e domani dalle ore 7 alle 23, i seggi per l’elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, l’Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. In 14 comuni si vota anche per l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Tre i comuni sopra i 15mila abitanti Bagnacavallo, Cervia e Lugo. In due comuni Casola Valsenio e Cotignola c’è sola una lista candidata ed è del Centrosinistra.