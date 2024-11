“Via della Carmen è una strada di Ravenna che, partendo da viale della Lirica a sud, di fianco al Giardino Chichester, vi ritorna, parallelamente a viale Pertini, a nord. Attraversa il quadrante urbano che, facendo capo alla rotonda Lussemburgo, confina ad est con viale Randi e ad ovest col giardino Carlo Urbani. È dunque percorsa da un intenso traffico motorizzato che, essendo rettilinea e bene strutturata nei due sensi di marcia, invita i conducenti, per la sua scorrevolezza, a premere eccessivamente sul pedale della velocità. La straordinaria densità del traffico è prodotta, in aggiunta a quello di quartiere, dalla presenza, in fondo alla strada, sul lato sud, di un albergo della catena B&B Hotel, molto grande e frequentato, che si avvale di un vastissimo parcheggio per auto.

Nessun problema ai due incroci estremi con via del Rigoletto e con via dell’Aida che, avendo percorsi ristretti e limitati, servono uno scarso numero di utenti, soprattutto residenti. Disastroso invece l’incrocio mediano con via dell’Otello, specialmente per il flusso veicolare proveniente in velocità da viale Randi. Chi guida spesso non si accorge nemmeno di imbattersi in via della Carmen, anche perché la sua visuale è parzialmente ostruita dal fogliame disordinato di piante ed arbusti non potati e dalle auto parcheggiate ai due lati dell’incrocio. Tanto meno avverte di dover dare la precedenza, nonostante l’impongano un segnale verticale ed uno orizzontale, in realtà scolorito.

Da via della Carmen i veicoli tendono ad ignorare l’incrocio con via dell’Otello, guardandosi comunque bene dal rallentare. Il risultato è che – come ci riferiscono alcune persone residenti nei pressi – “almeno una o due volte al mese succedono scontri”, anche cruenti. Nell’ultimo registrato, l’auto proveniente da viale Randi su via dell’Otello, non avendo dato la precedenza a quella in arrivo da sinistra su via della Carmen, ha effettuato due testa coda andando a colpirne altre due parcheggiate in angolo, fortunatamente senza conseguenze per nessuno.

Senza voler giustificare guidatori di veicoli incauti e irrispettosi del codice stradale, sarebbe tuttavia opportuno che il servizio Mobilità e Viabilità del Comune, compiendo un sopralluogo sul posto, verificasse come rafforzare da un lato la segnaletica delle due strade in prossimità dell’incrocio, anche avvertendo della sua pericolosità, e dall’altro ripristinarne la piena visibilità. In tal senso, si chiede al sindaco se intende assumere la necessaria iniziativa.”