“Per Lista per Ravenna ieri è stata una giornata fausta. Abbiamo infatti ricevuto risposta positiva alla realizzazione, entro il 2021, della pubblica illuminazione nella metà di via Romea Vecchia che ne è tuttora mancante” afferma Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

“La nostra iniziativa al riguardo risale addirittura al 23 marzo 2015, con un’interrogazione al sindaco che riprendeva una petizione firmata da 280 cittadini di Classe con queste parole: “Il progetto di ciclabile prevede la pubblica illuminazione su via Romea Vecchia solo da Classe a via Valvassori, lasciando al buio totale il restante tratto di 400 metri verso via Marabina e quindi verso Ravenna e i lidi, condannando dunque alla massima insicurezza ciclisti e pedoni, visto che non vi esistono né pista ciclo-pedonale né marciapiedi. Servono subito i lampioni necessari per completare l’intervento”. Non ha ottenuto una risposta concludente neppure una nuova petizione, lanciata quest’anno dal Comitato cittadino di Classe e discussa il 17 marzo, che ha chiesto di completare sia la pista ciclabile che l’illuminazione di questa strada” prosegue Ancisi.

“Lista per Ravenna ha allora ricordato alla Giunta comunale, che se n’era dimenticata, il suo impegno, assunto il 31 luglio 2015 in consiglio comunale, accogliendo la proposta di Lista per Ravenna approvata da tutti i gruppi politici, di finanziare l’illuminazione di questo tratto di via Romea Vecchia con il prevedibile ribasso d’asta sull’appalto dei lavori per la costruzione della pista ciclabile nella prima metà della strada stessa. Con l’interrogazione question time presentata lunedì 11 maggio scorso abbiamo dunque ricordato al sindaco che su quei lavori c’era stato un ribasso d’asta di 40.200 euro, che sarebbero stati più che sufficienti per installare, già nel 2016, nella metà di via Romea Vecchia altrimenti rimasta oscura, un lampione ogni 30 metri. Abbiamo anche scritto che “essendo stato approvato nell’aprile 2020 il piano comunale dell’illuminazione pubblica, stabilendo importi di 500 mila euro annuali per la realizzazione di nuovi impianti, non ancora fissati per il 2021, occorre dunque che quello su via Romea Vecchia vi trovi posto”.

“La risposta dell’assessore ai lavori pubblici Fagnani, ricevuta ieri in Consiglio comunale (https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/AtFmBB9k6izR7oK), è stata questa: “Noi stiamo facendo l’elenco per le opere da finanziare coi 500.000 euro del 2021. Questo intervento, che comporta indicativamente un investimento di 41.000 euro, avendo già la predisposizione dei pali, sicuramente sarà inserito in questo piano”. Non ne dubitiamo più” afferma Ancisi.

“Ieri abbbiamo stappato lo spumante anche in via San Mama, dove ha preso finalmente il via, con l’apertura del cantiere, la pista ciclabile protetta di via San Mama, nel senso che si completa l’attuale percorso ciclopedonale, disponibile solo da piazza Anna Magnani al vicolo Plazzi, arrivando così alla rotonda Irlanda, da dove si congiunge con quella esistente di viale Berlinguer e raggiunge oltre anche via Bassa. Pure in questo secondo e definitivo tratto il percorso ciclopedonale sarà separato dalla carreggiata con un cordolo insormontabile. Lista per Ravenna celebra il successo della propria petizione: “Completamento e ristrutturazione dell’asse di via San Mama”, primi firmatari Francesco Giommi e Alvaro Ancisi, sottoscritta casa per casa da 470 cittadini del posto e depositata nell’estate 2019″ continua Ancisi.

“Risultato non da poco, per un opera da 600 mila euro, che richiede 16 mesi di cantiere, se si pensa che quando fu discussa, a fine ottobre di quell’anno, non ne esisteva neppure il progetto preliminare, La successiva nostra opera di incessante pressione e sollecito, svolta in Consiglio comunale su Fagnani, del resto molto attento, è andata dunque a buon fine, recuperando, tutto sommato abbastanza velocemente, il tempo perduto” conclude Alvaro Ancisi.