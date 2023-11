Con una nuova ordinanza, arrivano 761 milioni e 700mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade nelle zone alluvionate.

Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha infatti firmato un’ordinanza per il piano degli interventi delle infrastrutture stradali, nei territori colpiti dall’alluvione delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

L’ordinanza, registrata dalla Corte dei Conti dopo i pareri dei ministeri competenti, consente di avviare l’esecuzione di un piano immediato, con l’obiettivo di rafforzare gli interventi già avviati in regime di somma urgenza.

Prevista anche una semplificazione che ha l’obiettivo di renderà più veloci le opere. I soggetti attuatori provvederanno all’approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro quindici giorni dalla convocazione.