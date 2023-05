Una seconda inchiesta legata all’alluvione. Dopo l’indagine aperta dalla Procura del Tribunale di Ravenna per la morte di Remo Bianconcini a Castel Bolognese, travolto dalle acque del Senio uscite dall’alveo fluviale, i magistrati hanno aperto un secondo filone, al momento conoscitivo, senza ipotesi di reato, per far luce sulle tempistiche con le quali la popolazione è stata avvisata del pericolo e di evacuare le abitazioni.

La notizia è riportata dai quotidiani oggi in edicola.

L’indagine nasce dagli esposti presentati dai cittadini e dalle aziende che hanno subito danni dall’alluvione.