Alluvione. Schlein chiede più investimenti per il dissesto idrogeologico: “Ci sono due Meloni”

Violenza sulle donne, salario minimo, povertà energetica, aumento degli investimenti e delle assunzioni in sanità, congedo parentale, esodati del superbonus, scuola, cambiamenti climatici e ovviamente i fondi per l’alluvione in Romagna e la gestione della ricostruzione. Sono questi i principali temi toccati dalla segretaria Elly Schlein all’inaugurazione della Festa nazionale del Partito Democratico a Ravenna. Tutti temi sui quali il partito ha criticato il governo. I giudizi più duri hanno però riguardato l’atteggiamento del centrodestra dopo gli eventi tragici di maggio.