Alluvione: Lugo l’acqua non si ferma, molte zone allagate

Questa mattina risveglio per molti lughesi con l’acqua in casa, nella notte è arrivata a Lugo Est e a a Lugo Sud e in parte del centro della città, molto probabilmente raggiungerà anche Lugo nord. A Cotignola proseguono i lavori per la chiusura della falla.

Appello della sindaca Elena Zannoni di spostare le auto parcheggiate Le auto parcheggiate nel piazzale dell’Eurospin, sulla via Piratello, e al Globo perchè stanno ostruendo le uscite di emergenza dei supermercati devono essere rimosse con urgenza per consentire il passaggio di mezzi, in quanto la zona potrebbe essere interessata da prossimi allagamenti.

Sono stati trasferiti i pazienti dall’Ospedale di Lugo per prevenire eventuali problemi legati agli impianti restano attivi Pronto Soccorso e CAU