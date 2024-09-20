Ecco l’elenco AGGIORNATO alle ore 10.30 delle strade interrotte per Comune che continuano ad essere costantemente aggiornate presso questo CCS.

CHIUSURA TRATTO

COMUNE

AUTOSTRADA

Riaperta l’uscita di Cotignola e Lugo in direzione Sud e Nord   

COTIGNOLA\LUGO

STRADE STATALI

Transito regolare

STRADE PROVINCIALI

SP 3 PONTE DI GHIBULLO SUL FIUME RONCO CHIUSA PER PULIZIA RAMI

RAVENNA

SP 105 CHIUSA TRA LA SS16 ED IL CIMITERO DI ALFONSINE

ALFONSINE (RA)

SP 114 “Alberico da Barbiano” CHIUSA

LUGO

SP 95 CHIUSA TRA INCROCIO SP19 E SP31

COTIGNOLA (RA)

SP 253 SAN VITALE TRATTO“PIRATELLO” CHIUSA DA INN. SP119 FINO A ROTATORIA VIA DI GIU’

LUGO (RA)

SP 90 VIA SAN GIOVANNI CHIUSA

‘’

SP 62 SAN SEVERO  CHIUSA

COTIGNOLA

SP 75 BONCELLINO CHIUSO DALL’INCROCIO CON SP253 SAN VITALE FINO A BONCELLINO (ZONA TRAVERSARA\BAGNACAVALLO)

BAGNACAVALLO

SP 25 TRAVERSARA CHIUSA DA SP53 FINO A SP89 COCCHI

TRAVERSARA\BONCELLINO (BAGNACAVALLO)

SP 89 COCCHI CHIUSA

‘’

SP 88 COGOLLO CHIUSA DA SP25 FINO A VIA GRAZIANI

BAGNACAVALLO

SP 43 ACCARISI CHIUSA TRA INTERSEZIONE CON SP302 E INTERSEZIONE SP 86

PIEVE CESATO\ FAENZA

SP 66 CELLE CHIUSA TRA INTERSEZIONE CON SP 306 E INTERSEZIONE SP 111

TEBANO

SP 84 CASALE A TEBANO

TEBANO’

SP 49 BICOCCA CHIUSA CON TRANSITO CONSENTITO SOLO A RESIDENTI E AUTORIZZATI

BRISIGHELLA

SP 23 MONTICINO CHIUSO PER FRANA ALL’ALTEZZA DELLA ROCCA DI BRISIGHELLA

BRISIGHELLA

SP 56 CHIUSA TRA KM 10+500 E INTERSEZIONE CON SP 16   

FAENZA

SP 302 DA SAN CASSIANO AL CONFINE FIRENZE CHIUSA PER FRANA

BRISIGHELLA

LUGO STRADE CHIUSE\ ARTERIE PRINCIPALI

LUGO

SP 95 DA COTIGNOLA A LUGO

VIA PIRATELLO SP114 DA ALTEZZA VIA DI GIU’ A PISCINA COMUNALE

VIA DI GIU’

SOTTOPASSO FELISIO

QUARTIERE MADONNA DELLE STUOIE

VIALE DANTE CHIUSO PER ARGINELLO CHE ESONDA

DA VIA FOSSA A VIALE EUROPA

PORTA SAN BARTOLOMEO E ZONA STAZIONE DELLE CORRIERE

VIA GARIBALDI\PORTA FAENZA

VIA MACELLO VECCHIO

SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA

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