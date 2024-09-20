Ecco l’elenco AGGIORNATO alle ore 10.30 delle strade interrotte per Comune che continuano ad essere costantemente aggiornate presso questo CCS.
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CHIUSURA TRATTO
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COMUNE
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AUTOSTRADA
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Riaperta l’uscita di Cotignola e Lugo in direzione Sud e Nord
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COTIGNOLA\LUGO
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STRADE STATALI
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Transito regolare
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STRADE PROVINCIALI
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SP 3 PONTE DI GHIBULLO SUL FIUME RONCO CHIUSA PER PULIZIA RAMI
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RAVENNA
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SP 105 CHIUSA TRA LA SS16 ED IL CIMITERO DI ALFONSINE
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ALFONSINE (RA)
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SP 114 “Alberico da Barbiano” CHIUSA
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LUGO
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SP 95 CHIUSA TRA INCROCIO SP19 E SP31
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COTIGNOLA (RA)
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SP 253 SAN VITALE TRATTO“PIRATELLO” CHIUSA DA INN. SP119 FINO A ROTATORIA VIA DI GIU’
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LUGO (RA)
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SP 90 VIA SAN GIOVANNI CHIUSA
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SP 62 SAN SEVERO CHIUSA
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COTIGNOLA
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SP 75 BONCELLINO CHIUSO DALL’INCROCIO CON SP253 SAN VITALE FINO A BONCELLINO (ZONA TRAVERSARA\BAGNACAVALLO)
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BAGNACAVALLO
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SP 25 TRAVERSARA CHIUSA DA SP53 FINO A SP89 COCCHI
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TRAVERSARA\BONCELLINO (BAGNACAVALLO)
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SP 89 COCCHI CHIUSA
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SP 88 COGOLLO CHIUSA DA SP25 FINO A VIA GRAZIANI
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BAGNACAVALLO
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SP 43 ACCARISI CHIUSA TRA INTERSEZIONE CON SP302 E INTERSEZIONE SP 86
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PIEVE CESATO\ FAENZA
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SP 66 CELLE CHIUSA TRA INTERSEZIONE CON SP 306 E INTERSEZIONE SP 111
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TEBANO
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SP 84 CASALE A TEBANO
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TEBANO’
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SP 49 BICOCCA CHIUSA CON TRANSITO CONSENTITO SOLO A RESIDENTI E AUTORIZZATI
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BRISIGHELLA
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SP 23 MONTICINO CHIUSO PER FRANA ALL’ALTEZZA DELLA ROCCA DI BRISIGHELLA
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BRISIGHELLA
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SP 56 CHIUSA TRA KM 10+500 E INTERSEZIONE CON SP 16
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FAENZA
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SP 302 DA SAN CASSIANO AL CONFINE FIRENZE CHIUSA PER FRANA
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BRISIGHELLA
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LUGO STRADE CHIUSE\ ARTERIE PRINCIPALI
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LUGO
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SP 95 DA COTIGNOLA A LUGO
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VIA PIRATELLO SP114 DA ALTEZZA VIA DI GIU’ A PISCINA COMUNALE
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VIA DI GIU’
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SOTTOPASSO FELISIO
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QUARTIERE MADONNA DELLE STUOIE
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VIALE DANTE CHIUSO PER ARGINELLO CHE ESONDA
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DA VIA FOSSA A VIALE EUROPA
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PORTA SAN BARTOLOMEO E ZONA STAZIONE DELLE CORRIERE
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VIA GARIBALDI\PORTA FAENZA
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VIA MACELLO VECCHIO
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SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA