Alluvione: 4.100 euro alla scuola Minardi donati dalla mostra degli artisti del territorio

4.100 euro donati alla Scuola Minardi dopo la mostra organizzata a Bottega Bertaccini ”Pittori nel fango”. La sede della scuola, ai Salesiani, è stata duramente colpita durante l’alluvione. Per la ripresa dell’attività, il Comune ha deciso di spostare le lezioni nella vecchia sede di vicolo Ughi, dove oggi viene frequentata da quasi 120 studenti, per la maggior parte giovani e bambini. E questa continuerà ad essere in futuro la sede della scuola. Una gran parte del materiale indispensabili per i corsi è stato comprato nel corso dell’anno. Grazie alla donazione, si potranno acquistare altri beni utili alle lezioni.

Hanno partecipato alla mostra: Paola Baroncini, Nevio Bedeschi, Antonio Bertoni, Umberto Boschi, Carlo Capelli, Mirta Carroli, Cristian Casadei, Luca Casadio, Andrea Cimatti, Mirco Denicolò, Roberto Fabbri, Marisa Faccani, Innokentiy Fateev, Bice Ferraresi, Sergio Ferretti, Pietro Lenzini, Alfonso Leoni, Amissao Lima, Mauro Mamini Ferucci, Kry Cristiano Marchetti, Isacco Marescotti, Mauro Andrea, Danilo Melandri, Maurizio Mengolini, Nedo Merendi, Franca Minardi, Sante Minghetti, Maria Angela Montanari, Mirna Montanari, Giancarlo Montuschi, Elisa Morelli, Lietta Morsiani, Enrico Mulazzani, Martino Neri, Giovanni Pini, Piki Anna Lisa Quarneti, Cesare Reggiani, Bruno Retini, Maurizio Rogai, Aldo Rontini, Sergio Saviotti, Ivana Stanghellini, Giuseppe Tampieri, Guerrino Tramonti, Enrico Versari.