Sono stati assolti dall’accusa di omicidio per la morte di Danilo Molducci i due imputati: Stefano Molducci, figlio del medico di Campiano, e Elena Vasi Susma, badante del medico. Per la Corte “il fatto non sussiste”. Respinto quindi l’impianto accusatorio della Procura, che per Stefano Molducci aveva chiesto l’ergastolo e per Elena Vasi Susma, l’assoluzione, ritenendola anch’ella una vittima.