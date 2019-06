La consegna degli attestati di partecipazione a una ventina di alunni degli Indirizzi AFM, SIA e RIM ha concluso un corso operativo di contabilità generale durato tutto il secondo quadrimestre con 14 lezioni e prova finale con risoluzione di casi pratici da risolvere direttamente sul sistema gestionale, inteso a formare giovani competenti nella contabilità, mediante il software Gamma Multi Evolution della TeamSystem.

Seguiti dai formatori Gerardo Angelicchio, docente dell’Istituto di Via Manzoni 6, dal tributarista Flavio Utili, dalla commercialista Chiara Samorì e dalla delegata del team di Infoeasy Teamsystem Chiara Benini, gli studenti hanno seguito un percorso strettamente operativo che ha consentito anche di acquisire la logica utile ad affrontare e risolvere i problemi che si possono presentare nella realtà professionale, acquisendo competenze e tecniche di contabilità indispensabili nei servizi amministrativi. Intensivo e ricco di stimoli, il corso ha puntato tutto sull’apprendimento delle logiche di funzionamento dell’azienda come sistema complesso di operazioni di gestione, consentendo ai giovani corsisti di analizzare le diverse operazioni contabili e applicare correttamente e autonomamente le procedure amministrative attraverso il gestionale della Teamsystem, applicativo per le imprese che fornisce tutti gli strumenti necessari per una completa ed efficace gestione delle proprie attività (vendite, acquisti, produzione, magazzino, contabilità, etc.), permettendo di reperire, correlare e rielaborare rapidamente le necessarie informazioni di supporto alle funzioni decisionali ed esecutive.

L’acquisizione di mirate metodologie di corretta rilevazione contabile, con riferimento anche agli aspetti fiscali dell’Iva e delle imposte dirette, ha fatto sì che l’apprendimento delle logiche di formazione del bilancio di esercizio fosse nodale quale strumento informativo di sintesi dei fatti di gestione aziendale.

Principi generali della contabilità, il piano dei conti, i documenti contabili (fatture attive e passive, immediate, differite, note di credito e debito, documenti di accompagnamento merci, scontrini fiscali e ricevute fiscali), registrazioni contabili, costi di esercizio, acquisto di beni materiali ed immateriali, acquisto di servizi, consulenze, noleggi, collaborazioni occasionali, le operazioni di assestamento e riapertura dei conti, le rilevazioni di fine anno (ammortamenti, accantonamenti fondi), giacenze di magazzino, chiusura dei conti, bilancio di verifica, sono stati solamente alcuni dei contenuti illustrati nel percorso formativo, caratterizzato per una metodologia didattica fortemente interattiva, supportata da esercitazioni pratiche e applicative su casi ed esempi reali.