Mercoledì 29 gennaio alle 20.30 ad Alfonsine, al cineteatro Gulliver (piazza della Resistenza 2), prende il via la chiamata pubblica del progetto «Corri ragazzo corri adesso».

Ideato dal Comune di Alfonsine e dal Museo della battaglia del Senio in occasione dell’80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, il progetto nasce per «costruire insieme alla cittadinanza una brigata di voci resistenti»; nello specifico, consiste in una serie di appuntamenti, da gennaio ad aprile, per esplorare la tematica della Resistenza in chiave teatrale, coinvolgendo la collettività.

Il testo su cui lavoreranno i partecipanti sarà «Senza fiato e di corsa» di Eugenio Sideri, che curerà il percorso laboratoriale insieme a Lady Godiva Teatro.

Nel corso della prima serata, propedeutica al lavoro dei prossimi mesi, sarà spiegato nel dettaglio il progetto e verranno raccolte le adesioni.