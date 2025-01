A Faenza l’Italia in campo in vista dell’Europeo 2025. La Nazionale italiana femminile di pallacanestro sarà protagonista al PalaCattani il prossimo 6 febbraio, alle 20.30, contro la Germania. Una tappa decisiva nella preparazione del torneo continentale, in programma in parte a Bologna, dal 18 al 21 giugno. Per la prima volta l’Europeo è organizzato da 4 differenti nazioni: Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania.

L’Italia è già qualificata come paese ospitante, ma è comunque tuttavia impegnata nel girone di qualificazione, al momento al comando, nonostante l’ultima sconfitta contro la Grecia. Ovviamente anche elleniche e tedesche sono già state ammesse alla fase finale. Quella in terra manfreda sarà quindi una partita per testare avversari, coesione del gruppo, mentalità e forze in campo.

“Da anni ci impegniamo a portare grandi eventi sportivi nella nostra città: dal calcio a 5 al ciclismo, fino alla lotta greco-romana. Ora, il basket femminile, già motore educativo per centinaia di ragazze e tratto identitario dell’identità sportiva faentina, ci regala un’occasione speciale” ha commentato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, in attesa di accogliere l’arrivo delle Azzurre.

Dopo la sfida del 6 febbraio, l’Italia sarà impegnata il 9 febbraio contro la Repubblica Ceca, in trasferta.

Il girone di “qualificazione”, costituito dalle quattro nazioni ospitanti l’Europeo, vede Italia e Germania in testa a 6 punti, Grecia a 4, Repubblica Ceca a 0.

I biglietti per la partita di Faenza del 6 febbraio sono disponibili su Vivaticket.