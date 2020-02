Al via la discussione in commissione sulle nuove urbanizzazioni. Necki: “Non hanno nessuna utilità pubblica”

Saranno votati lunedì prossimo, all’interno dell’apposita commissione consiliare, i tre progetti di urbanizzazione che hanno animato il dibattito pubblico degli ultimi mesi. Si tratta delle manifestazioni di interesse pervenute al Comune a seguito del bando pubblicato nel gennaio dello scorso anno, sulle quali forze di opposizione e associazioni sono sempre state molto critiche riguardanti il consumo di suolo e l’impatto sul paesaggio. Delle quattro proposte sopravvissute, su sette arrivate, su tre in particolare si è focalizzata la discussione: l’intervento in via Sant’Orsola per la realizzazione di nuove unità abitative, la nuova area residenziale di via Firenze, nei terreni attorno a villa Ghilana, e la trasformazione analoga fra via Cimatti e via Santa Lucia. Su tutti e tre gli interventi e sulle proposte di compensazione il capogruppo Necki di L’Altra Faenza ha espresso dubbi riguardanti l’utilità pubblica dei progetti