Di fronte alle criticità che tante persone accanto a noi vivono – la perdita del lavoro, il caro bollette, l’emergenza abitativa, la solitudine degli anziani – non distogliamo lo sguardo, ma tendiamo la mano per sostenere gli ultimi.

È questo l’invito che arriva in occasione della VI Giornata Mondiale dei poveri del 13 novembre 2022. La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana rilancia l’appello di papa Francesco e invita tutta la comunità a stare al fianco dei poveri. I dati raccolti nel 2021 dal Centro di ascolto diocesano e dalle 25 Caritas parrocchiali (1.500 persone incontrate, 9mila pasti serviti) testimoniano un territorio con molte fragilità e ancora lontano dal ritornare ai livelli pre-pandemia. In particolare il caro bollette nei prossimi mesi rischia di mettere in difficoltà numerose famiglie.

“Aiutaci ad aiutare!”. È questo l’invito che la Caritas rivolge a tutti, perché tutti – come singole persone, associazioni, enti e imprese – nel proprio piccolo possono tendere una mano per aiutare chi è più in difficoltà. Donazioni materiali e disponibilità di tempo da dedicare al volontariato possono dare un importante contributo ai servizi che ogni giorno la Caritas offre: dalla mensa alla distribuzione viveri e vestiti fino al dormitorio notturno o all’ambulatorio medico. Una donazione può fare molto e ha un impatto immediato e concreto: ogni settimana vengono serviti circa 200 pasti caldi e ogni pasto costa 5 euro; molti sono gli alimenti che vengono acquistati per preparare i pacchi viveri che vengono donati a chi fatica ad avere il necessario per fare la spesa. Ogni notte i dormitori maschile e femminile, garantiscono riparo a chi non ha più una casa dove vivere.

Ecco allora che la campagna Aiutaci ad aiutare!, che si prolungherà fino a Natale, dà la possibilità a tutti di essere protagonisti della concretezza della carità.

Nelle prossime settimane sui canali web e social della Caritas Faenza-Modigliana (facebook e Instagram) saranno diffusi video che approfondiscono alcuni dei servizi che ogni giorno sono possibili in Caritas grazie alle donazioni e all’impegno dei volontari. Ai video hanno contribuito le riprese realizzate questa estate da trenta giovani dai 14 ai 19 anni durante il corso per videomaker “Costruire immagini” finanziato dalla Caritas Italiana.

Gli eventi che accompagnano la campagna Caritas