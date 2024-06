La cerimonia si è svolta durante la Festa Sociale al Ristorante Molinetto, dove insieme a tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione erano presenti anche il Presidente Fidas Emilia-Romagna Michele Di Foggia e il Direttore U.O. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Ravenna Dott.ssa Cinzia Moretti.

“La donazione di sangue e plasma è un gesto salvavita volontario che mantiene costante nel tempo la propria importanza e necessità” – ha commentato il Presidente di A.D.V.S. Ravenna Monica Dragoni – “È per questo che premiamo ogni anno con orgoglio i donatori che con costanza e dedizione compiono questo gesto in favore della propria comunità e non solo”.

Sono stati premiati: