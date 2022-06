Accordo fra Confartigianato e LA BCC per la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi

Accordo fra Confartigianato Ravenna e La BCC ravennate, forlivese e imolese per la cessione dei crediti legati al Superbonus. Un accordo siglato per sostenere le aziende, trovatesi in una situazione di stallo, dopo che numerose banche hanno di fatto bloccato l’acquisto dei crediti per i bonus edilizi. L’accordo è stato presentato durante l’ultimo consiglio direttivo provinciale al quale erano presenti in rappresentanza di La BCC il direttore Gianluca Ceroni e il neopresidente Giuseppe Gambi. E a Gambi sono andati i ringraziamenti speciali di Confartigianato Ravenna dopo tanti anni di collaborazione.