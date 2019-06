Accoltellamento in piazza: il video dell’aggressione all’ufficiale di capitaneria

La Polizia Locale ha diffuso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Piazza del Popolo che hanno registrato i momenti dell’aggressione al capo picchetto d’onore della Guardia Costiera, il capitano di vascello Diego Tomat, durante le prove per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Nelle immagini si nota l’assalitrice, una donna mora con un cappello in testa, avvicinarsi al militare e aggredirlo, minacciando poi i presenti con un coltello. Alle spalle della donna è poi sopraggiunto il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, che è riuscito a disarmarla.

Poco lontano dal luogo dell’aggressione, si possono notare molti bambini che in quel momento erano impegnati in un flash mob per la promozione della lettura.