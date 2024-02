Abitare la terra: i Lòm a Mêrz tornano a sottolineare l’importanza di tradizioni e ricordi

Tornano ad accendersi i Lòm a Mêrz, i fuochi della tradizione contadina. Oltre trenta gli eventi organizzati quest’anno dall’associazione Il Lavoro dei Contadini, dal 26 febbraio al 3 marzo. La settimana dei focolari inaugurerà a Faenza con un convegno e una mostra alla galleria della Molinella. “Abitare la terra, le antiche case custodiscono i ricordi” il tema scelto quest’anno per un evento che, dopo l’alluvione dello scorso anno, le ferite riportate dalla terra in collina come in pianura, ricopre un significato ancora più completo. Il Lavoro dei Contadini lancia sostanzialmente un appello, una riflessione su come mantenere e recuperare il patrimonio rurale della Romagna, uno stimolo a ripensare il territorio