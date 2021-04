9 mila euro di multa, ritiro della patente e una denuncia per un uomo di 49 anni, un camionista, che al volante di un mezzo pesante guidava pericolosamente lungo l’autostrada A14. Il tir, che procedeva a zigzag, sbandando pericolosamente, è stato fermato dalla Polizia Stradale di Forlì all’altezza di Faenza. Diverse le segnalazioni arrivate alla centrale operativa da parte degli automobilisti che avevano assistito alle manovre pericolose del camionista. Le forze dell’ordine sono riuscite ad intercettare il mezzo lungo la corsia nord e a farlo fermare in una piazzola di sosta. Nella manovra, il camion è andato a sbattere contro il guardrail.

Il 49enne, residente a L’Aquila, originario della Romania, sceso dall’abitacolo, è stato sottoposto ad etilometro: il suo tasso alcolemico era pari a 2,85 grammi per litro quando per i camionisti non è consentito alcun valore al di sopra dello 0 (0,5 il limite per gli automobilisti).