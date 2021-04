Conferenza stampa di presentazione oggi in Comune a Lugo per Luciano Tarozzi, nuovo assessore alle attività produttive della Giunta Ranalli. Nato a Faenza nel 1957, vive a Lugo dove è stato per 38 anni dipendente di Confartigianato fino a diventarne il vice segretario provinciale. Porterà la sua esperienza nel mondo associativo e dell’imprenditoria a servizio della città di Lugo. Giovani, imprese e lotta all’abusivismo i primi punti del suo programma da assessore.