A Traversara si lavora per liberare strade e case dal fango e per chiudere la grande breccia sul Lamone

Il 21 settembre Traversara è fango e distruzione. Ma anche tantissimi volontari che arrivano in continuazione per aiutare i residenti a liberare le case dagli oggetti distrutti e dalla melma. Una zona rossa identifica l’area più colpita del paese, dove le case sono state investite più duramente dalla piena del Lamone. Vi si può accedere solo accompagnati dai Vigili del Fuoco, impegnati a valutare la stabilità dei singoli edifici, mentre si sta lavorando per chiudere la grande breccia sull’argine e ad asportare tutto quello che il fiume ha travolto