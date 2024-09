L’incidente, avvenuto subito dopo l’entrata di Bagncavallo in direzione Ravenna, ha visto coinvolto un ragazzo in sella ad una moto Kawasaki. Il centauro, dopo la rovinosa caduta sull’asfalto, è rimasto comunque cosciente durante tutte le fasi successive all’incidente e durante i soccorsi del personale del 118, arrivato con ambulanza ed elicottero. Il giovane è stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sarà ora compito della Polizia Stradale di Forlì, in servizio in quel momento lungo l’autostrada, ricostruire le cause della caduta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i tecnici della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Lunghe le file createsi in direzione di Ravenna.