“Sarà una manifestazione nazionale dei repubblicani quella che si terrà domenica prossima, 26 maggio, alle ore 17:00 a San Pietro in Campiano, ed unirà le elezioni europee con quelle amministrative in Emilia-Romagna nel nome di Francesco Nucara, protagonista per tanti anni dell’impegno repubblicano in Italia come segretario dell’Edera.

A fare gli onori di casa sarà Bruno De Modena, l’attivissimo segretario della sezione PRI di San Pierino.

L’iniziativa che vedrà gli interventi del segretario nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro, di quello dell’Emilia Romagna Eugenio Fusignani, del presidente regionale Marcello Rivizzigno, proseguirà col disvelamento della targa di intitolazione della locale sezione dell’Edera alla memoria dell’on. Francesco Nucara, già segretario nazionale del PRI.

L’evento vedrà presenti i componenti la famiglia Nucara e una nutrita delegazione di repubblicani calabresi, oltre la partecipazione del giornalista Francesco Verderami, di Giannantonio Mingozzi presidente di TCR e di Marco Spina segretario nazionale dell’FGR.

Sarà anche l’occasione per conoscere i tanti candidati repubblicani nei comuni, sia nelle liste dell’Edera csia in quelle dove il PRI, nel Patto con Azione di Carlo Calenda, partecipa alle consultazioni comunali ed europee.

Infatti interverranno alla manifestazione sia la repubblicana ravennate Valeria Masperi sia Federico Pizzarotti, già sindaco di Parma, entrambi candidati nella Circoscrizione Italia Nord Orientale all’interno della stessa lista europea “Siamo Europei-Azione” che unisce Azione e PRI.”