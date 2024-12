Sabato 14 dicembre, dalle ore 16:00 alle 20:00, si terrà l’evento culturale “A Porte Aperte”, un appuntamento per gli amanti dell’arte e della musica, in Via Filanda Vecchia n. 53, a Faenza.

“L’evento propone un’esposizione unica che celebra il tema dell’amicizia attraverso 40 opere d’arte, presentate dalle prospettive di due artisti faentini: Filippo Maestroni e Martino Neri. I lavori offriranno un dialogo visivo tra due stili artistici distinti ma complementari.

Alle ore 18:30, la serata sarà arricchita da una performance musicale a cura di Alceste Neri e Gertrude Neri. Verranno eseguiti brani tratti dal repertorio barocco, con arrangiamenti innovativi e originali, che uniscono strumenti elettrici e analogici come il violino, sinth e toy piano”.

Il programma includerà brani di Vivaldi e Corelli, in una rilettura contemporanea e inedita.

L’ingresso è libero.