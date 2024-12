In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione di Brisighella da parte delle forze alleate, tra cui la Brigata Maiella, Il Sindaco e la Giunta Comunale di Brisighella invitano la cittadinanza a partecipare giovedì 5 dicembre, alle 11, al Monumento ai Caduti nel Parco delle Rimembranze allo svolgimento delle celebrazioni ufficiali in commemorazione ai Caduti alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Seguirà la deposizione della corona presso la lapide dedicata alla Brigata Maiella posta in Piazza Carducci.