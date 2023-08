A ottobre ennesima asta per il Gufo: da oltre 2 milioni di euro il valore è sceso a 261 mila euro

Il Gufo tornerà all’asta il 4 ottobre. Il popolare locale di Brisighella, ristorante e discoteca, chiuso ormai da anni, affronterà la sua settima asta. In passato qualche interesse era stato manifestato per il complesso, ma un’offerta non è mai arrivata. Era stata avanzata l’ipotesi di trasformare l’area in una struttura residenziale, ma il progetto non è mai nemmeno arrivato sulla carta.

Quando il Gufo fu messo in vendita, il suo prezzo superava di gran lunga i 2 milioni di euro, anche se il suo valore in realtà si aggirava sui 5 milioni di euro. Per la prossima asta è stato fissato un prezzo base di 261 mila euro, offerta minima poco meno di 235 mila euro. In caso di gara, il valore sarà in aumento di 15 mila euro.