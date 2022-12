Sarà inaugurato il giorno di Natale, il 25 dicembre, il Presepe nella cripta a Pieve Corleto. La rappresentazione è una tradizione della frazione faentina, inserita in quella che un tempo era denominata “La strada dei presepi”.

Allestito nella parrocchia di Pieve Corleto, il presepe è un’opera di alcuni volontari: “La particolarità del nostro presepe” raccontano Edoardo, Samuele, Enrico, Matteo, Roberto e Daniele “è che il visitatore, una volta entrato, si trova a esserne parte, come se fosse un personaggio, a fianco dei pastorelli e degli altri figuranti, in un percorso a lui riservato. La splendida cornice della cripta millenaria è parte integrante della scena e crea una suggestiva atmosfera di accoglienza. I bambini rimangono solitamente meravigliati, poiché, per la loro altezza, si trovano maggiormente a contatto con i personaggi del presepe, il paesaggio, l’acqua del fiume gli scorre vicino, la tenda dell’accampamento dei Re Magi e infine a tu per tu davanti alla capanna della natività”.

Il presepe sarà aperto il 25, 26 e 31 dicembre, l’1, il 6, il 7, l’8, il 14 e il 15 gennaio. Nei giorni di apertura le visite saranno possibili dalle 15 alle 19.

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare

Edoardo 340-6534083

Samuele 338-6382729