Doppio successo per le due squadre giovanili di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 che chiudono col sorriso il loro 2022.

La squadra Under 13 che milita nel Campionato Uisp Emilia-Romagna era impegnata nel pomeriggio di sabato scorso alla piscina del Centro “Negri” contro i padroni di casa della Coop Parma B, che sono stati battuti per 21 a 7 nell’incontro valevole per la seconda giornata del torneo regionale. “I ragazzi si sono espressi molto bene praticando un gioco pulito e aggressivo – commenta l’allenatrice Giulia Bonoli -. Sono contenta anche dell’impegno che mettono in allenamento, in gran parte sono sempre presenti; alcuni non hanno saltato un allenamento da inizio stagione”. Dopo i primi due turni in trasferta, l’Under 13 faentina esordirà finalmente nella vasca “di casa” sabato 14 gennaio alle 16.30 ricevendo l’Unisport Carpi.

Per chiudere il Campionato Invernale Under 16 della Fin manca una sola partita: quella tra Coop Parma e President Bologna, che si affronteranno giovedì 22 alle 21.10 al Centro “Negri” di Parma per stabilire la vincitrice del torneo regionale. Per le altre formazioni, invece, è tempo di vacanza: i ragazzi del Centro Sub Nuoto Club 2000 hanno concluso l’anno affrontando domenica scorsa alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna la Persicetana, per la definizione degli ultimi posti della classifica finale. Il team di Faenza ha prevalso sulla formazione bolognese per 13 a 3, accontentando coach Piero Calderoni che da inizio stagione ha dovuto costantemente svolgere gli allenamenti a ranghi ridotti, ritrovando l’intero organico di 17 atleti nati negli anni 2007, 2008 e 2009 solo nelle ultime due settimane. Contro la Persicetana i faentini hanno sbagliato molto davanti alla porta avversaria, ma in difesa se la sono cavata bene.

Ultimo appuntamento del 2022 anche per i giovanissimi nuotatori delle categorie Esordienti A e B, impegnati domenica scorsa nel 9° Trofeo Città di Reggio Emilia alla piscina di Via Melato in vasca da 25 metri a 6 corsie.

Soddisfacenti i risultati degli Esordienti B, tra i quali, oltre ad un generale miglioramento delle prestazioni personali, si segnalano i podi di Maria Morini (Eso B, 2013) vincitrice nei 100 metri misti e terza nei 50 farfalla, Gioia Ghinassi (Eso B, 2013) seconda nei 50 farfalla, Sofia Baraccani (Eso B, 2013) seconda nei 50 rana e Gloria Galeotti (Eso B, 2013) terza nei 50 stile libero e appena fuori dal podio per 1 centesimo nei 100 misti.

In campo maschile va segnalato un confortante quinto posto nei 100 misti di Tommaso Alberelli (Eso B, 2012) ancora convalescente dall’influenza.

Nel pomeriggio, anche gli Esordienti A hanno dimostrato una costante crescita prestazionale, sebbene molti fossero reduci da lunghi periodi di assenza dagli allenamenti, a causa dell’influenza stagionale.

Da segnalare le buone prestazioni di Linda Martelli (Eso A, 2012), con il secondo tempo tra le atlete nate nel 2012 nei 100 farfalla (8° posto generale) e con il terzo tempo, sempre delle 2012, nei 100 stile libero (11° generale). Incoraggianti le prestazioni di Gian Carlo Duran (Eso A, 2010) quinto nei 100 rana e Beatrice Tambini (Eso A, 2011), sesta nei 100 dorso. Il pomeriggio si è concluso con il quinto posto della staffetta 4 per 50 metri stile libero mista composta da Gloria Galeotti, Edoardo Ragazzini, Maria Morini e Tommaso Alberelli.

Per i nuotatori agonisti faentini più grandi d’età il 2022 terminerà il 23 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione nella prima e nella seconda parte della Coppa Caduti di Brema, che quest’anno non avrà una fase finale e quindi dai risultati di venerdì verranno poi ricavate le classifiche nazionali. “Noi ci presenteremo con una squadra molto giovane e con l’obiettivo di confermarci tra le prime 10 società in regione per la formazione femminile – dice l’allenatore Marco Fregnani -, mentre nel settore maschile avremo qualche difficoltà in più, ma cercheremo di rientrare tra le prime 15”.

Infine va segnalato che lunedì scorso, alla serata dedicata alla premiazione di atlete ed atleti brisighellesi che nel 2022 si sono particolarmente distinti nella pratica sportiva hanno ricevuto un riconoscimento la nuotatrice agonista Penelope Sangiorgi e il nuotatore “master” Leopoldo Liverani, entrambi elementi di primo piano del Centro Sub Nuoto Faenza.