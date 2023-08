A Lido di Classe fervono i preparativi per la Notte di San Lorenzo con i fuochi d’artificio e Claudio di Romagna in concerto A seguire sabato 12 agosto spettacolo per le famiglie e sabato 19 gran finale con la seconda serata del Festival dei Buskers A Lido di Classe fervono i preparativi per il grande ritorno dei fuochi d’artificio, giovedì 10 agosto, per la Notte di San Lorenzo. La collaborazione tra i Comitati Cittadini di Lido di Classe e di Lido di Savio riporta nelle due località della Riviera un grande spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio che verranno lanciati in cielo, a partire dalle ore 23.00, dalla foce del fiume Savio. Sul grande palco di piazza Caboto di Lido di Classe, dalle ore 21.30, sarà Claudio di Romagna ad animare la serata e a far cantare e ballare tutti quanti assieme al suono della musica della nostra terra. Il Festival 2023 proseguirà con il recupero di un evento, sempre a ingresso gratuito, precedentemente annullato a causa del maltempo: sabato 12 agosto Compagnia Bella porterà sul palco lo spettacolo per famiglie dal titolo “Il volo delle rondini”, in cui si racconta la straordinaria amicizia tra una birbante rondinella e un albero speciale, un salice piangente che piange perchè vuole volare. Sabato 19 agosto, a concludere l’edizione 2023 del Festival, sarà un evento straordinario: il ritorno degli artisti di strada, dopo il successo della serata inaugurale dello scorso giugno. Dalle ore 21.00 alle 23.00, i buskers terranno i loro spettacoli sui viali principali di Lido di Savio e Lido di Classe mentre, già a partire dalle ore 19.00, i food truck, a fianco del palco, inizieranno a servire deliziosi e prelibati cibi di strada a chi si vorrà fermare per consumare una cena diversa dal solito.

Il Busker Festival è stato organizzato per far sì che le due località balneari possano diventare punto di riferimento per questo genere di spettacolo, attraendo artisti professionisti e di spessore da ogni parte d’Italia e d’Europa.