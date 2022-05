A giugno rinasce il Milan Club: già oltre un centinaio i pre-iscritti | VIDEO

Il Milan Club di Faenza rinasce sotto i migliori auspici. La cavalcata che ha portato al diciannovesimo scudetto del Milan sembra aver generato un certo entusiasmo in città . Sono già oltre un centinaio i tifosi che hanno effettuato la pre-iscrizione. L’attività associativa inizierà ufficialmente a giugno. Facile che sulla scia del campionato vinto, altri tifosi possano aderire all’iniziativa. Non sono numeri secondari, sopratutto in un periodo storico nel quale la figura del tifoso è andata completamente rivoluzionandosi, a scapito proprio dei club di sostenitori. Nel 1984, quando Carlo Sangiorgi fondò il Milan Club faentino, gli iscritti erano circa 200. A quel tempo lo sport era vissuto in maniera diversa e il Milan era appena tornato in serie A e due anni più tardi andò incontro alla crisi societaria che portò all’acquisizione da parte di Silvio Berlusconi.