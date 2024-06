Nella cornice di Sant’Agata sul Santerno è andato in scena giovedì sera 6 Giugno alle ore 20 il 3° TROFEO TECHNOFISIO gara competitiva di 8 km, circuito Uisp, e camminata ludico motoria di 5 km. L’organizzazione, ancora una volta promossa e gestita dalla società lughese Liferunner, che ormai vanta centinaia di tesserati in tutta Italia tra Running, Triathlon e Bike, ha segnato diversi record. 700 partecipanti complessivi, tantissimi top runner ai nastri di partenza. Inoltre una nota davvero unica per questo tipo di gare, ricchi premi in materiale tecnico ed integratori (con una partnership ormai rodata anche con il famoso marchio Dai Dai Dai dello stilista/creatore riminese Yuri Scarpellini) I presidenti Matteo Pongolini e Marco Andreghetti, insieme a Luca Benazzi e Daniela Valgimigli dichiarano: ‘’A poco più di un anno dall’alluvione che ha sconvolto e distrutto anche Sant’Agata sul Santerno, poter tornare con una manifestazione podistica per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione . Portare colore ,allegria, sport, passione, divertimento, festa ,condivisione….. Perché per noi la corsa è questo ! Non siamo perfetti , ma amiamo quello che facciamo, un sentito grazie a chi ha voluto partecipare rendendo questa festa meravigliosa e piena di sorrisi’’