E’ tutto pronto per la 25esima edizione del Torneo della Bigorda d’Oro che si disputerà sabato 8 giugno allo Stadio Bruno Neri. Il programma della Giostra quest’anno non prevede la canonica partenza del Corteo storico da Piazza del Popolo alle ore 19.00, per ragioni di ordine pubblico legate alla concomitanza delle consultazioni elettorali europee dei giorni 8 e 9 giugno. I cavalieri a scendere in campo saranno Enrico Gnagnarella per il Borgo Durbecco, Davide Ricci per il Rione Giallo, Alberto Liverani per il Rione Nero, Daniele Leri per il Rione Rosso e Stefano Venturelli per il Rione Verde. Il Corteo storico farà il suo ingresso allo Stadio alle 21.00 con i figuranti dei cinque Rioni ordinati secondo il piazzamento della Bigorda del 2022 – ultimo torneo disputato a causa dell’emergenza alluvione dello scorso anno – e il giuramento di ogni Cavaliere avrà luogo davanti al Gonfalone nel corso di ogni singola sfilata. Al termine, prenderà il via la Giostra. In caso di maltempo la Bigorda d’Oro sarà rinviata al giorno successivo, domenica 9 giugno, con gli stessi orari. La premiazione del vincitore avrà luogo al campo della Giostra al termine della gara.

Modifiche alla viabilità

Si segnalano, infine, le modifiche alla viabilità nei pressi dello Stadio per la giornata dell’8 giugno per consentire l’ingresso allo Stadio del Corteo storico: dalle ore 16.00 alle ore 24.00, nel tratto di via Marozza compreso tra il civico 29 e l’intersezione con via Morri, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio della manifestazione “Bigorda d’Oro”; dalle ore 17.00 alle ore 24.00 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella parte di piazzale Pancrazi compreso tra via Medaglie d’Oro e il civico 1/A (viale di accesso alla piscina comunale) nelle 4 file di box di sosta lato Ravenna, nella corsia adiacente alla recinzione della Stadio Bruno Neri, nei primi 50 metri lato Ravenna della corsia di accesso, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i vecoli.