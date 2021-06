Ottime notizie dalle pedane di tiro di Lima, in Perù, dove sono in corso le gare valide per la Coppa del Mondo WSPS: il faentino Jacopo Cappelli ha conquistato la quarta slot per accedere ai Giochi di Tokyo 2020 grazie alla performance nella specialità di carabina 10 metri R1 – Sh 1. Cappelli ha ottenuto il quarto posto dietro al coreano Su Wan Kim (249.2), all’ucraino Andrii Doroshenko (246.4) ed al russo Andrey Kozhemyakin. “Mi complimento con Jacopo per questo risultato straordinario” – ha commentato il Commissario UITS Igino Rugiero. “Lo staff ha lavorato moltissimo con tutti gli atleti in vista di questo evento, l’ultimo utile prima dei Giochi Paralimpici per potersi aggiudicare i pass per Tokyo. Jacopo si è impegnato duramente per ottenere questo risultato e la sua tenacia lo ha ripagato”.

Nella giornata di lunedì Cappelli aveva disputato la finale nella R7- Sh1 chiudendo al settimo posto