“Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad annunci di chiusura di diverse attività nel centro storico.

Preoccupa il silenzio con cui la Giunta ravennate a guida PD, affronta la situazione in atto nella nostra città.

Si avvii la scrittura di un bando per assegnare contributi a fondo perduto alle attuali attività in crisi e per favorire l’apertura di nuovi negozi.

Tutto questo per rilanciare l’occupazione locale, che negli ultimi due anni è stata massacrata dall’emergenza pandemica, dall’apertura dei nuovi centri commerciali, voluti fortemente da questa giunta, e dallo sviluppo incontrollato del commercio online”.